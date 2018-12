СНП возобновила работу Национальной Рождественской ели США

Служба национальных парков США сообщила в Twitter о возобновлении работы американской Национальной Рождественской ели. Украшения на дереве вновь загорелись. Сайт также открыт. Это стало возможным благодаря пожертвованиям, указано в посте.

The National Christmas Tree site is open and the tree will be lit at dusk! Donation from @GoParks allows us to resume normal operations. Visit us from 10am-10pm Sun-Thur & 11pm Fri/Sat. White House Visitor Center & restrooms remain closed. Statement is via @GoParks. pic.twitter.com/ehrbnHWfF5