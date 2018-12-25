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5:38   25 Декабря 2018
Весь мир

СНП возобновила работу Национальной Рождественской ели США

СНП возобновила работу Национальной Рождественской ели США

Служба национальных парков США сообщила в Twitter о возобновлении работы американской Национальной Рождественской ели. Украшения на дереве вновь загорелись. Сайт также открыт. Это стало возможным благодаря пожертвованиям, указано в посте.

21 декабря неизвестный залез на главное дерево Рождества Америки, которая установлена у Белого дома. Правоохранительные органы указали, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Из-за инцидента ряд огней вышел из строя. СНП говорила, что на время приостановки деятельности правительства гирлянды не будут работать.

В полночь 22 декабря (8:00 22 декабря по московскому времени) некоторые федеральные учреждения Штатов приостановили деятельность из-за нехватки бюджета, которая вызвана спорами американского президента Дональда Трампа и демократической партии по поводу границ.

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Автор: Анна Манц
#сша #рождество #ель

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