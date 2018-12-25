СНП возобновила работу Национальной Рождественской ели США

Служба национальных парков США сообщила в Twitter о возобновлении работы американской Национальной Рождественской ели. Украшения на дереве вновь загорелись. Сайт также открыт. Это стало возможным благодаря пожертвованиям, указано в посте.

The National Christmas Tree site is open and the tree will be lit at dusk! Donation from @GoParks allows us to resume normal operations. Visit us from 10am-10pm Sun-Thur & 11pm Fri/Sat. White House Visitor Center & restrooms remain closed. Statement is via @GoParks. pic.twitter.com/ehrbnHWfF5 — President's Park (@PresParkNPS) 24 декабря 2018 г.

21 декабря неизвестный залез на главное дерево Рождества Америки, которая установлена у Белого дома. Правоохранительные органы указали, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Из-за инцидента ряд огней вышел из строя. СНП говорила, что на время приостановки деятельности правительства гирлянды не будут работать.

В полночь 22 декабря (8:00 22 декабря по московскому времени) некоторые федеральные учреждения Штатов приостановили деятельность из-за нехватки бюджета, которая вызвана спорами американского президента Дональда Трампа и демократической партии по поводу границ.