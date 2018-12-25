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4:54   25 Декабря 2018
Россия

Американца, найденного летом на Чукотке, отправят в США

Американца, найденного летом на Чукотке, отправят в США

Представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу сообщил, что в Москву доставили американца, которого летом обнаружили на побережье региона. Его ожидает депортация. Об этом пишет РИА Новости.

Американец находится в центре временного содержания иностранных граждан. После подготовки документов его отправят на родину.

3 августа в селе Лаврентия задержали гражданина США. Министерство иностранных дел России сообщило, что задержанным оказался житель города Анкоридж, штат Аляска. Он спускался на лодке по реке Юкон и оказался в отрытом море, откуда его вынесло к берегам Чукотки.

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Автор: Анна Манц
#чукотка #американец #департация

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