Американца, найденного летом на Чукотке, отправят в США

Представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу сообщил, что в Москву доставили американца, которого летом обнаружили на побережье региона. Его ожидает депортация. Об этом пишет РИА Новости.

Американец находится в центре временного содержания иностранных граждан. После подготовки документов его отправят на родину.

3 августа в селе Лаврентия задержали гражданина США. Министерство иностранных дел России сообщило, что задержанным оказался житель города Анкоридж, штат Аляска. Он спускался на лодке по реке Юкон и оказался в отрытом море, откуда его вынесло к берегам Чукотки.