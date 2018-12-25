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 Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

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4:42   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

Бывший глава украинского министерства обороны генерал Александр Кузьмук заявил, что Украина становится раздражителем и создает трудности для США и Европы. Он указал, что откровенная оценка отношений государств вовсе не позитивная.

Запад открыто призывает украинское правительство самостоятельно разбираться с проблемами. По сути, Украина теряет политическую поддержку, указал экс-министр.

В ноябре парламент страны утвердил в первом чтении законопроект о закреплении курса в Европейский Союз и НАТО в Конституции. В декабре 2014 года Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса государства поправками в законодательстве. Спустя два года приняли изменения, которые указали новую цель внешней политики Украины — вступление в НАТО.

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Автор: Анна Манц
#украина #запад

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