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4:24   25 Декабря 2018
Россия

Последнее испытание «Союз-2.1в» пройдет в 2019 году

Последнее испытание «Союз-2.1в» пройдет в 2019 году

Окончательный испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» пройдет в будущем году с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Это будет пятое испытание. Ранее планировалось, что летные мероприятия закончат в текущем году.

Пуски ракеты-носителя начались с 2013 года. В декабре 2015 года система отделения отказала и спутник «Канопус-СТ» не смог разъединиться с разгонным блоком «Волга». Аппараты сошли с орбиты.

16 декабря стало известно, что в 2019 году закончится модернизация второго пускового стола космодрома, которая длилась много лет. Навигационный аппарат «Глонасс-М» станет первым спутником, который отправится на орбиту с модернизированного стартового комплекса.

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Автор: Анна Манц

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