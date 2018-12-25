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4:04   25 Декабря 2018
Россия

Новак: Для разработки турбин для ТЭС необходим заказ на 1,4 ГВт

Новак: Для разработки турбин для ТЭС необходим заказ на 1,4 ГВт

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что для разработки российских турбин большой мощности для теплоэлектростанций минимальный заказ должен составить 1,4 ГВт. Для обеспечения такого объема могут объявить конкурсы по строительству ТЭС.

На данный момент между будущими производителями газотурбинных установок и генеральными компаниями проходят коммерческие переговоры.

В России нет производства газовых турбин мощности от 110 МВт. Летом министерство промышленности и торговли РФ подготовило дорожную карту разработки технологии по этапам: в четвертом квартале будущего года — 110 МВт, в конце 2021 года — 170 МВт.

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Автор: Анна Манц
#новак #минэнерго #тэс #турбины

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