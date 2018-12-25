Санта-Клаус закончил полет над Россией

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки ежегодно наблюдает за кругосветным полетом рождественской упряжки Санта-Клауса. Сотрудники сообщили, что американский Дед Мороз закончил путешествие над Россией.

Согласно данным сайта NORAD, который в реальном времени транслирует передвижение Санты, он сейчас находится над Атлантическим океаном у побережья Южной Америки. Волшебник успел раздать уже более четырех миллиардов подарков. Через пару минут он посетит Кинг Эдвард Пойнт, Южную Джорджию и Южные Сандвичевы острова.

NORAD с 1955 года сообщает людям со всего мира о местоположении Санты. Для этого военные используют 47 радаров, которые находятся в северных и восточных районах двух стран, и спутники с инфракрасными датчиками. Они реагируют на тепловое излучение, которое исходит от красного носа оленя-вожака саней Рудольфа.