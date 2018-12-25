Срок содержания Бутиной в одиночной камере продлили

Советник-посланник российского посольства в США Сергей Трепелков заявил об очередном продлении срока содержания в одиночной камере россиянки Марии Бутиной. Об этом пишет РИА Новости. 26 декабря девушку навестят сотрудники посольства.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, ранее были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Следующее слушание по делу пройдет 12 февраля. Девушка с ноября находится в одиночной камере. Она может общаться с родными в срок, когда ей разрешено покидать место заключения. Суд запретил обвиняемой обсуждать детали дела по телефону.