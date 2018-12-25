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3:16   25 Декабря 2018
Россия

Москалькова получила 181 обращение из Украины за 2018 год

Москалькова получила 181 обращение из Украины за 2018 год

Пресс-служба уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщила, что омбудсмен за прошедший год получила около 600 обращений из разных стран. При этом более 180 сообщений пришло с украинской территории.

В первую очередь, обращения касаются уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Люди пишут об условиях содержания в тюрьмах и изоляторах и о миграционных проблемах.

На втором месте по количеству обращений оказался Казахстан с 66 запросами, из Республики Белоруссия обратилось 39 человек. Азербайджан и Узбекистан — 37 и 35 обращений соответственно. Соединенные Штаты заняли первое место по количеству сообщений с Запада — 29 запросов.

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Автор: Анна Манц
#омбудсмен #москалькова #обращения

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