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2:35   25 Декабря 2018
Россия

Сына Кержакова передали матери

Сына Кержакова передали матери

Накануне состоялась передача сына футболиста Александра Кержакова его бывшей супруге Милане Тюльпановой. Адвокат тренера юношеской сборной России Ирина Куликова рассказала «Федеральному агентству новостей» о процедуре.

С 13 декабря началось производство по постановлению о передаче ребенка, однако он заболел и лечился до 22 декабря. Органы опеки указали, что во время болезни невозможно реализовать договоренности, поэтому процедура прошла только 24 декабря.

Тюльпанова настаивала на присутствии пристава, Кержаков не препятствовал исполнению решения, указала адвокат. Сторона матери ребенка провоцировала скандал, а пристав нарушал права Кержакова. Футболист действовал достойно, чтобы защитить сына и исключить конфликт, считает Куликова. Тренер по закону имеет право на встречи с ребенком, но даты зависят от Тюльпановой.

Когда мать забрала ребенка, она не одела его в верхнюю одежду, которая лежала рядом. По сути, она подвергла риску его здоровье, учитывая что мальчик только недавно выздоровел. Защита передаст в суд инцидент.

Сына Кержакова передали матери

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Автор: Анна Манц
#суд #кержаков #сын #тюльпанова

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