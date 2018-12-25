Трамп подписал контракт на строительство стены в Техасе

Президент Соединенных Штатов сообщил в Twitter о подписании контракта на строительство участка стены в штате Техас длиной около 185 километров. Пост он разместил прямиком из Овального кабинета.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Трамп указал, что работы по строительству и ремонту многих миль стены ведутся, а часть завершена. Демократов глава призвал прекратить бойкотирование. По его мнению, тогда миллиарды долларов и жизней будут спасены.

19 декабря президент США сообщал, что на границе с Мексикой будет стоять не бетонная стена, а художественные стальные рейки. Демократическая партия выступает против бетонного забора, но вместо такового на территории будут располагаться стальные перекладины в художественном исполнении, через которые можно будет видеть другую сторону.