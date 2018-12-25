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2:17   25 Декабря 2018
Весь мир

Трамп подписал контракт на строительство стены в Техасе

Трамп подписал контракт на строительство стены в Техасе

Президент Соединенных Штатов сообщил в Twitter о подписании контракта на строительство участка стены в штате Техас длиной около 185 километров. Пост он разместил прямиком из Овального кабинета.

Трамп указал, что работы по строительству и ремонту многих миль стены ведутся, а часть завершена. Демократов глава призвал прекратить бойкотирование. По его мнению, тогда миллиарды долларов и жизней будут спасены.

19 декабря президент США сообщал, что на границе с Мексикой будет стоять не бетонная стена, а художественные стальные рейки. Демократическая партия выступает против бетонного забора, но вместо такового на территории будут располагаться стальные перекладины в художественном исполнении, через которые можно будет видеть другую сторону.

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Автор: Анна Манц
#трамп #контракт #твиттер #стена

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