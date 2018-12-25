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2:06   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Много конфет за автокефалию. Порошенко отблагодарил Варфоломея

Много конфет за автокефалию. Порошенко отблагодарил Варфоломея

Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал колядующим, что благодарность украинского лидера Петра Порошенко за «автокефалию его церкви» выражалась в большом количестве конфет и шоколада, а не в деньгах.

Варфоломей сообщил, что Порошенко владеет шоколадной фабрикой, потому что он предприниматель как и американский президент Дональд Трамп. Хотя русская церковь обвиняет его в проплаченности автокефалии, это не так, указал патриарх. В качестве благодарности президент Украины дал ему «много конфет и шоколада с фабрики Порошенко».

Почти все пакеты Варфоломей уже успел раздать, а два последних он открыл и начал бросать в толпу со словами «кто поймает — герой».

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Автор: Анна Манц
#украина #церковь #автокефалия #варфоломей

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