Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал колядующим, что благодарность украинского лидера Петра Порошенко за «автокефалию его церкви» выражалась в большом количестве конфет и шоколада, а не в деньгах.

Варфоломей сообщил, что Порошенко владеет шоколадной фабрикой, потому что он предприниматель как и американский президент Дональд Трамп. Хотя русская церковь обвиняет его в проплаченности автокефалии, это не так, указал патриарх. В качестве благодарности президент Украины дал ему «много конфет и шоколада с фабрики Порошенко».

Почти все пакеты Варфоломей уже успел раздать, а два последних он открыл и начал бросать в толпу со словами «кто поймает — герой».