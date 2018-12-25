РФ сможет обеспечить поставку газа в ЕС независимо от Украины

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что РФ готова поставлять газ на европейскую территорию независимо от договоренностей с Украиной по транзиту. Он указал, что гарантии распространяются на поставки по долгосрочным контрактам с «Газпромом».

Конструктивный российско-украинский диалог по газу не складывается из-за судебных разбирательств «Нафтогаза» и «Газпрома», когда украинская компания постоянно пытается взыскать с российской денежные средства и имущество. Суд решает вопрос расторжения двух контрактов 2009 года из-за нарушения баланса интересов. Россия готова рассмотреть мирное соглашение, которое может удовлетворить обе стороны, указал министр.

Одной из ключевых тем переговоров стал объем поставок, который может пройти через Украину после 2019 года, если будет заключен новый контракт. Россия готова к транзиту, если «такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу».