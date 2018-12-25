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1:35   25 Декабря 2018
Россия

Посольство РФ: Даже в Рождество Британия выступает против России

Посольство РФ: Даже в Рождество Британия выступает против России

Российское посольство прокомментировало рождественское послание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй для военнослужащих королевства. В дипломатическом представительстве сожалеют о том, что даже в Рождество Лондон продолжает линию антироссийских настроений.

Пресс-секретарь посольства указал, что Москва никогда не вторгалась в воздушное и морское пространство Британии. Министерство обороны королевства заявляет о перехватах военных самолетов и кораблей России, однако речь всегда идет о плановых тренировках или о мирном проходе через Ла-Манш, который полностью соответствует международному праву.

Также стоит заметить, что Великобритания ранее никогда не заявляла о попытках нарушения суверенитета страны. Российское оборонное ведомство указывает, что полеты ВКС РФ проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушает государственных границ.

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Автор: Анна Манц
#британия #посольство

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