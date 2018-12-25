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1:15   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Могло быть и хуже: Письмо украинского моряка из СИЗО

Могло быть и хуже: Письмо украинского моряка из СИЗО

Украинский моряк Андрей Эйдер, которого задержали из-за провокации в Черном море и который пребывает в СИЗО Москвы, написал письмо. Его опубликовала в Facebook журналистка телеканала UATV Таисия Турчин.

Примечательно, что письмо написано полностью на русском языке. Условия содержания он назвал «нормальными», в его распоряжении имеются книги и электрочайник, отопление. Что касается состояния здоровья, то молодой человек идет на поправку, а его «раны затягиваются».

«Могло быть гораздо хуже», — указано в тексте.

Обвиненный выразил надежду на возвращение домой до конца января и попросил людей не забывать об арестованных военных Украины.

Могло быть и хуже: Письмо украинского моряка из СИЗО

25 ноября три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли задержали, в отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы. Они находятся в СИЗО.

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Автор: Анна Манц
#украина #сизо #провокация #письмо

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