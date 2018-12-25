Трамп с нетерпением ждет следующей встречи с Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что с нетерпением ждет будущей встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Он указал, что на брифинге в канун Рождества Америка и КНДР достигли прогресса.

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Штатов и Северной Кореи. Тогда лидер республики подтвердил денуклеаризацию, а Трамп заявил о гарантиях безопасности. Однако Пхеньян все еще ждет от Вашингтона выполнения обязательств. Белый Дом высказывает недовольство из-за отсутствия новых шагов по ядреному вооружению со стороны республики.

В декабре советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что второй саммит может пройти в январе-феврале будущего года.