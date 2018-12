Трамп с нетерпением ждет следующей встречи с Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что с нетерпением ждет будущей встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Он указал, что на брифинге в канун Рождества Америка и КНДР достигли прогресса.

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o