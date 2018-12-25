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0:46   25 Декабря 2018
Россия

Лекарства от редких болезней начнут маркировать в октябре 2019 года

Лекарства от редких болезней начнут маркировать в октябре 2019 года

Правительство РФ распорядилось о маркировке и внесении информации в систему мониторинга движения лекарственных средств для препаратов от редких заболеваний с октября будущего года. Компании, которые занимаются оборотом лекарств, смогут зарегистрировать их в начале июля.

Распоряжение распространяется на препараты для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов или тканей из правительственного списка препаратов для медицинского применения .

1 февраля прошлого года стартовал эксперимент по добровольной маркировке. Оператор проекта — Центр развития перспективных технологий. Закон об обращении лекарственных средств предписывает обязательную маркировку с 1 января 2020 года.

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Автор: Анна Манц
#правительство #лекарства #маркировка

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