Лекарства от редких болезней начнут маркировать в октябре 2019 года

Правительство РФ распорядилось о маркировке и внесении информации в систему мониторинга движения лекарственных средств для препаратов от редких заболеваний с октября будущего года. Компании, которые занимаются оборотом лекарств, смогут зарегистрировать их в начале июля.

Распоряжение распространяется на препараты для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов или тканей из правительственного списка препаратов для медицинского применения .

1 февраля прошлого года стартовал эксперимент по добровольной маркировке. Оператор проекта — Центр развития перспективных технологий. Закон об обращении лекарственных средств предписывает обязательную маркировку с 1 января 2020 года.