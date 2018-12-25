«Первый канал» начнет вещание во всех часовых поясах РФ

Пресс-служба «Первого канала» сообщила, что организация распространит вещание на все часовые пояса России в ночь с 24 на 25 декабря. Всего на российской территории 11 часовых поясов.

В прошлом году на Новый год телеканал уже распространял 11 сигналов, что позволило зрителям встретить праздник своевременно в каждом регионе. С сегодняшнего дня вещание во всех областях будет постоянным.

В пресс-службе указали, что ранее жители нечетных часовых поясов встречали Новый год на час раньше или позже. К ним относятся жители районов Калининграда, Астрахани, Омска, Иркутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и других.