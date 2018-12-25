Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

 Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам
Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

 Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы
Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

 Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе
Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

 Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам
Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

 Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы
Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

 Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе
0:34   25 Декабря 2018
Россия

«Первый канал» начнет вещание во всех часовых поясах РФ

«Первый канал» начнет вещание во всех часовых поясах РФ

Пресс-служба «Первого канала» сообщила, что организация распространит вещание на все часовые пояса России в ночь с 24 на 25 декабря. Всего на российской территории 11 часовых поясов.

В прошлом году на Новый год телеканал уже распространял 11 сигналов, что позволило зрителям встретить праздник своевременно в каждом регионе. С сегодняшнего дня вещание во всех областях будет постоянным.

В пресс-службе указали, что ранее жители нечетных часовых поясов встречали Новый год на час раньше или позже. К ним относятся жители районов Калининграда, Астрахани, Омска, Иркутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и других.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#телевещание #первыйканал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...