Политолог: «Новая газета» пишет отсебятину

Политолог Руслан Осташко прокомментировал работу сотрудников «Новой газеты» в программе «Вежливые люди». Он заявил, что журналисты диктуют свидетелям, что стоит говорить на интервью, и фабрикуют расследования.

Гости программы обсуждали статью издания о двух чеченцах, которых убили выстрелом в затылок в «тюрьме для гомосексуалистов». Однако официальные данные говорят о другой ситуации: Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова застрелили при попытке напасть на полицейских. Эксперт указал, что после череды фейк-ньюз от «Новой газеты» стоит задуматься о ее непредвзятости.

Также он сообщил, что журналист издания договорился со свидетелем по делу о ЧВК Вагнера, «сам рассказал, как и что сказать, а потом опубликовал». За это платятся «либеральные премии», а сотрудник продолжает деятельность. Писатель Александр Никонов ответил Осташко, что Новая остается «единственной честной и независимой газетой». Эксперт же разорвал печатное издание в знак протеста.