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Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

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22:40   24 Декабря 2018
Россия

СК РФ предъявил новые обвинения экс-чиновникам правительства Дагестана

СК РФ предъявил новые обвинения экс-чиновникам правительства Дагестана

Обвинения в отношении бывшего врио главы Кабмина Дагестана Абдусамада Гамидова и экс-министру образования Шахабаса Шахова касаются части пятой статьи 290 УК РФ о покровительстве и попустительстве на службе.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова, Гамидова и Шахова обвинили в покровительстве госзаказчика Кадиева Ш. К.

Экс-чиновников обвиняют в хищении денег при ремонте ИВС для иностранцев в Махачкале. Ущерб по делу Юсуфова составляет более 40 миллионов рублей.

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Автор: Павел Никифоров
#дагестан #ск рф #политика

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