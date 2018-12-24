СК РФ предъявил новые обвинения экс-чиновникам правительства Дагестана

Обвинения в отношении бывшего врио главы Кабмина Дагестана Абдусамада Гамидова и экс-министру образования Шахабаса Шахова касаются части пятой статьи 290 УК РФ о покровительстве и попустительстве на службе.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова, Гамидова и Шахова обвинили в покровительстве госзаказчика Кадиева Ш. К.

Экс-чиновников обвиняют в хищении денег при ремонте ИВС для иностранцев в Махачкале. Ущерб по делу Юсуфова составляет более 40 миллионов рублей.