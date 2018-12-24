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22:14   24 Декабря 2018
Весь мир

Пхеньян обязали выплатить 500 миллионов долларов семье американца, умершего после тюрьмы КНДР

Пхеньян обязали выплатить 500 миллионов долларов семье американца, умершего после тюрьмы КНДР

Отто Вомбиер скончался вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы в 2017 году. Суд в США обязал представительство Северной Кореи выплатить семье погибшего компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

Как сообщает портал Axios, семья Вомбиера подала в суд против руководства КНДР в апреле этого года. Родственники погибшего уверены, что Пхеньян незаконно удерживал Отто. Семья также обвинила Северную Корею в пытках, в результате которых Вомбиер скончался. Сумма иска изначально составляла более миллиарда долларов.

Отто Вомбиер приехал в КНДР в январе 2016 года с туристическими целями. Юноша сорвал политический плакат со стены в гостинице. За это Верховный суд Северной Кореи приговорил молодого человека к 15 годам тюрьмы.

Через год Отто освободили «по гуманным соображениям» и передали представителям США. Вобмиер тогда находился в тяжелом состоянии. В Соединенных Штатах у него зафиксировали тяжелое поражение отделов мозга и почти необратимо отмирание тканей. В итоге юноша скончался.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #вомбиер

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