Пхеньян обязали выплатить 500 миллионов долларов семье американца, умершего после тюрьмы КНДР

Отто Вомбиер скончался вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы в 2017 году. Суд в США обязал представительство Северной Кореи выплатить семье погибшего компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

Как сообщает портал Axios, семья Вомбиера подала в суд против руководства КНДР в апреле этого года. Родственники погибшего уверены, что Пхеньян незаконно удерживал Отто. Семья также обвинила Северную Корею в пытках, в результате которых Вомбиер скончался. Сумма иска изначально составляла более миллиарда долларов.

Отто Вомбиер приехал в КНДР в январе 2016 года с туристическими целями. Юноша сорвал политический плакат со стены в гостинице. За это Верховный суд Северной Кореи приговорил молодого человека к 15 годам тюрьмы.

Через год Отто освободили «по гуманным соображениям» и передали представителям США. Вобмиер тогда находился в тяжелом состоянии. В Соединенных Штатах у него зафиксировали тяжелое поражение отделов мозга и почти необратимо отмирание тканей. В итоге юноша скончался.