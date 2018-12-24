Шойгу заявил, что отдых в тайге любит за свободу от городского шума и общения

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналу «неизвестная Сибирь» рассказал, что отдых в тайге предпочитает любому другому, потому, что именно там можно почувствовать настоящую жизнь.

По словам главы Минобороны, излюбленными его занятиями на отдыхе в тайге является лепка пельменей и рыбалка со староверами, которые живут на границе с Монголией.

Отвечая на вопрос журналиста, что именно его так привлекает в таежном отдыхе, Шойгу ответил:

«Свобода! Свобода от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми… и журналистами в том числе. Без обид! В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей, - рассказал министр, добавив при этом: - Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, туда, где я могу спокойно пить воду из реки и знать, что выше по течению никто в ней, так сказать, руки не помыл».

При этом он подчеркнул, что не станет никого агитировать за отдых в Сибири, так как не хочет, чтобы туда хлынули потоки туристов. По словам Шойгу, этот прекрасный край может утрать свою уникальность, если превратится в туристический тренд.