«Желтые жилеты» собираются после праздников вернуть Францию на «порог гражданской войны»

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер (Christophe Castaner), подводя итоги протестных акций, заметил, что ряды «жилетов» поредели. Республика, в чем он убежден, вышла из политического кризиса. Продемонстрировать силовику, что это не так, готов лидер радикального крыла «Желтых жилетов» Кристоф Шалансон (Christophe Chalençon), как только праздники закончатся.

«Празднества конца года заставляют французов уважать некое перемирие. Но «Желтые жилеты» не пали духом. Мы по-прежнему на пороге гражданской войны», - сказал он «Политике Сегодня».

Шестой «день мобилизации» - так демонстранты называют протесты, прошел традиционно в субботу, 22 декабря. Самым ярким событием на митинге стала драка силовиков с активистами близ Елисейских полей.

Французские полицейские подали в суд на протестующих. Уверяют, что те на них напали. Демонстранты это опровергли в материале «Политики Сегодня». И предоставили полное видео инцидента.