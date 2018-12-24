Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Американский лидер Дональд Трамп рассказал в твиттере, что ближе к Рождеству сидит в Белом доме один. Политик ждет возвращения демократов и их денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Работа правительства США частично приостановлена, поскольку конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент не подпишет документ, если в него не попадет пункт о финансировании стены на границе с Мексикой. Демократическая партия не готова одобрить документ с такими тратами. Чтобы сразу подписать бюджет, как только тот будет готов, Трамп на Рождество решил остаться в Вашингтоне и не уезжать на виллу во Флориде.

Президент США пожаловался, что сидит в Белом доме «совсем один» и ждет возвращения демократов. Политик уверен, что их нежелание договориться дорого обойдется стране, дороже, чем строительство стены на границе.

За утро сочельника Трамп написал 10 постов в твиттере. Большинство сообщений несут критический характер.