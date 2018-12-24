Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
21:29   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Американский лидер Дональд Трамп рассказал в твиттере, что ближе к Рождеству сидит в Белом доме один. Политик ждет возвращения демократов и их денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Работа правительства США частично приостановлена, поскольку конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент не подпишет документ, если в него не попадет пункт о финансировании стены на границе с Мексикой. Демократическая партия не готова одобрить документ с такими тратами. Чтобы сразу подписать бюджет, как только тот будет готов, Трамп на Рождество решил остаться в Вашингтоне и не уезжать на виллу во Флориде.

Президент США пожаловался, что сидит в Белом доме «совсем один» и ждет возвращения демократов. Политик уверен, что их нежелание договориться дорого обойдется стране, дороже, чем строительство стены на границе.

За утро сочельника Трамп написал 10 постов в твиттере. Большинство сообщений несут критический характер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #трамп #рождество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...