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15:49   25 Декабря 2018
Весь мир

Макрон планирует свести счеты с Ле Пен и Меланшоном с помощью «жилетов»

Макрон планирует свести счеты с Ле Пен и Меланшоном с помощью «жилетов»

На закрытой\м заседании в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон нашел плюсы в движении «Желтые жилеты», чьи акции уже больше месяца собирают тысячи на улицах Франции. 

«Макрон обрадовался, когда узнал, что «желтые жилеты» решили идти на выборы в Европарламент. Он это использует для ослабления оппозиции», - сообщил «Политике Сегодня» высокопоставленный источник.

«Желтые жилеты» в предвыборной кампании в Европарламент партия Макрона выберет в качестве удобного оппонента и таким образом избежит традиционного противостояния с «Национальным фронтом» Марин Ле Пен и «Непокоренной Францией» Жан-Люка Меланшона.

««Желтые жилеты» оттянут электорат экс-кандидатов в президенты Франции, которые являются противниками Макрона. И у президента появится возможность модернизировать собственную кампанию», - заключил собеседник агентства.

Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года. Последний срез политических предпочтений французов показывали выборы президента, которые прошли во Франции в 2017 году. Тогда никто не мог предсказать итоги голосования, поскольку в первом туре кандидаты шли нос в нос. В первом туре Макрон набрал 24%, Ле Пен 21%, Фийон - 20, а Мелашнон - 19%. Во втором туре Макрон выиграл Ле Пен с результатом 66% против 33%.

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Автор: Екатерина Розина
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