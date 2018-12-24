Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
21:45   24 Декабря 2018
Весь мир

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

Подразделения сирийских правительственных сил пресекли в понедельник попытку членов бандформирований закрепиться на позиции в демилитаризованной зоне в юго-восточной части провинции Идлиб.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, отмечая, что террористы, встретив отпор правительственных сил, с потерями отступили назад к линии Сукейк – Эль-Таманаа – Хорин.

По данным агентства, террористы просочились на север провинции Хама, в районы, находящиеся под контролем Дамаска. В частности, группы боевиков были замечены в горной местности Дахрет-эль-Алия и на линии Лахая – Бзем.

По местам прорыва боевиков был нанесен удар  сирийской артиллерии, в результате  чего террористы понесли потери убитыми и ранеными. Точное число ликвидированных террористов не приводится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #боевики #террористы #прорыв #армиясирии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...