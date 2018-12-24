СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

Подразделения сирийских правительственных сил пресекли в понедельник попытку членов бандформирований закрепиться на позиции в демилитаризованной зоне в юго-восточной части провинции Идлиб.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, отмечая, что террористы, встретив отпор правительственных сил, с потерями отступили назад к линии Сукейк – Эль-Таманаа – Хорин.

По данным агентства, террористы просочились на север провинции Хама, в районы, находящиеся под контролем Дамаска. В частности, группы боевиков были замечены в горной местности Дахрет-эль-Алия и на линии Лахая – Бзем.

По местам прорыва боевиков был нанесен удар сирийской артиллерии, в результате чего террористы понесли потери убитыми и ранеными. Точное число ликвидированных террористов не приводится.