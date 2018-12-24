СМИ: Жертвами атаки на правительственный комплекс в Кабуле стали 27 человек

Министерство общественных работ в центре афганской столицы подверглось в понедельник нападению вооруженных боевиков, в результате чего погибли не менее 27 человек. Большая часть которых – гражданские лица.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, приводя информацию афганского Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что вблизи правительственного комплекса в Кабуле прогремели три взрыва. После чего вооруженные люди захватили здание вместе с находившимися там людьми. По данным МВД, силы безопасности провели операцию по освобождению заложников и вывели из здания 310 сотрудников. При этом трое боевиков были убиты, а также погиб один полицейский.

Подробности происходящего в Кабуле в настоящее время уточняются.