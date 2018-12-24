Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об этом в понедельник, 24 декабря, проводя совещание по теме о сотрудничестве с Россией.

Открывая совещание, президент напомнил, что темой встречи станут вопросы в сотрудничестве с «ключевым внешним партнером», то есть, с Москвой. Лукашенко отметил, что не называет Россию «братским государством», поскольку от такой позиции в РФ якобы отказались. Виной этому — «новые люди», считает президент Белоруссии.

Во вторник, 25 декабря, Лукашенко приедет в Москву. У политика запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко хочет обсудить компенсацию из-за реализации Россией налогового маневра в нефтяной сфере. Предстоящий визит политик назвал «непростым».