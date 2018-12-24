Силовики в Кабуле провели операцию по освобождению заложников

Заложники, захваченные ранее боевиками на территории правительственного здания в Кабуле, освобождены в ходе операции афганских сил безопасности.

Об этом в понедельник вечером сообщает телеканал TOLO News, отмечая, что в ходе операции по освобождению заложников погиб полицейский, 16 человек получили ранения, при этом трое преступников были уничтожены.

Телеканал приводит заявление представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими о том, что из правительственного здания в центре Кабула, которое ранее было захвачено боевиками, эвакуированы 310 сотрудников. Силовики, по его словам, в настоящее время продолжают операцию по зачистке территории.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Кабуле рядом со зданием Министерства общественных работ прогремели три взрыва. Также сообщалось, что группа нападавших со стрельбой прорвалась на территорию ведомства и захватила находившихся там сотрудников в заложники.