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21:10   24 Декабря 2018
Весь мир

Силовики в Кабуле провели операцию по освобождению заложников

Силовики в Кабуле провели операцию по освобождению заложников

Заложники, захваченные ранее боевиками на территории правительственного здания в Кабуле, освобождены в ходе операции афганских сил безопасности.

Об этом в понедельник вечером сообщает телеканал TOLO News, отмечая, что в ходе операции по освобождению заложников погиб полицейский, 16 человек получили ранения, при этом трое преступников были уничтожены.

Телеканал приводит заявление представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими о том, что из правительственного здания в центре Кабула, которое ранее было захвачено боевиками, эвакуированы 310 сотрудников. Силовики, по его словам, в настоящее время продолжают операцию по зачистке территории.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Кабуле рядом со зданием Министерства общественных работ прогремели три взрыва. Также сообщалось, что группа нападавших со стрельбой прорвалась на территорию ведомства и захватила находившихся там сотрудников в заложники.

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Автор: Александр Люблинский
#боевики #кабул #афганистан #заложники #силовики #захватзаложников

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