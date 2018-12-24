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20:56   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп: Саудовская Аравия готова вместе с США финансировать восстановление Сирии

Трамп: Саудовская Аравия готова вместе с США финансировать восстановление Сирии

Власти Саудовской Аравии выразили готовность совместно с Соединенными Штатами Америки выделить средства на восстановление пострадавших в ходе вооруженного конфликта сирийских городов.

Об этом в понедельник сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее заявление в своем микроблоге  Twitter.

«Саудовская Аравия вместо США согласилась выделить необходимые средства на восстановление Сирии», - написал американский лидер.

При этом Трамп отметил, как это приятно, когда помощь в восстановлении соседей оказывают «чрезвычайно богатые страны», а не великие США, находящиеся от Сирии на расстоянии  5 000 километров.

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Автор: Александр Люблинский
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