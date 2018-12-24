Трамп «не устраивал разнос» исполняющему обязанности генпрокурора

СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп поссорился с и.о. Минюста США Мэтью Уитэкером из-за суда с его бывшим юристом Майкла Коэном. Глава Белого дома опроверг эту информацию в твиттере.

Трамп написал, что испытывает «огромное уважение» к Уитэкеру и никогда не «устраивал ему разнос». Сообщения СМИ по теме президент США назвал выдуманными, подчеркнув, что дезинформация публикуется не в первый раз.

В пятницу CNN сообщил, что американский лидер два раза за последние недели выражал недовольство и.о. главы Минюста по делу о его бывшем юристе. Президента вывели из себя обвинения, которые прокуроры Уитэкера выдвинули Коэну. Информация бросала тень на личность главы государства.