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20:35   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп «не устраивал разнос» исполняющему обязанности генпрокурора

Трамп «не устраивал разнос» исполняющему обязанности генпрокурора

СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп поссорился с и.о. Минюста США Мэтью Уитэкером из-за суда с его бывшим юристом Майкла Коэном. Глава Белого дома опроверг эту информацию в твиттере.

Трамп написал, что испытывает «огромное уважение» к Уитэкеру и никогда не «устраивал ему разнос». Сообщения СМИ по теме президент США назвал выдуманными, подчеркнув, что дезинформация публикуется не в первый раз.

В пятницу CNN сообщил, что американский лидер два раза за последние недели выражал недовольство и.о. главы Минюста по делу о его бывшем юристе. Президента вывели из себя обвинения, которые прокуроры Уитэкера выдвинули Коэну. Информация бросала тень на личность главы государства.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп

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