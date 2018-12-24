Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник прокомментировал заявление МИД РФ о том, что украинская армия в Донбассе может перейти к полномасштабным боевым действиям, отметив, что от Киева действительно можно ожидать все, что угодно.

Мнение Олейника на этот счет в понедельник вечером приводит радио Sputnik.

В частности, политик отметил, что российское внешнеполитическое ведомство все свои заявления базирует на серьезных источниках, но необходимо отслеживать и другую сторону – не киевские власти, которые по сути не принимают самостоятельных решения, а США, которые и стоят за нагнетанием ситуации на востоке Украины. Особый интерес, по словам Олейника, вызывают слова экс-посла США на Украине Джона Хербста, который своими высказываниям подталкивает Киев к эскалации.

«Им ведь не жалко украинцев – это же не американцы. А Порошенко – он выполнит любой преступный приказ, поскольку не он принимает окончательное решение», - заявил украинский политик.

По мнению Олейника, американцы хотят воспользоваться провокацией как предлогом для усиления антироссийских санкций. В частности, Вашингтон может попытаться надавить на Европу и заставить ее остановить строительство газопровода «Северный поток-2».