Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Кабмин заметил, что «Новый поток» не исполняет соглашение по поставкам нефтепродуктов.

До 26 декабря ФАС, Минэнерго и «Сбербанк Капитал» представят правительству предложения о восстановлении объемов поставок нефти АО «Новый Поток» на рынок РФ. Информация об этом опубликована на сайте Кабмина РФ. Соответствующее поручение подписал вице-премьер Дмитрий Козак.

Отмечается, что нефтяники не выполнили соглашение о стабилизации нефтяного рынка, заключенного с правительством. Планируется обязать компанию увеличить на 3% поставки на внутренний рынок по уровню прошлого года. «Новый поток» также обяжут компенсировать недостачу.