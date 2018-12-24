Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
20:18   24 Декабря 2018
Россия

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Кабмин заметил, что «Новый поток» не исполняет соглашение по поставкам нефтепродуктов.

До 26 декабря ФАС, Минэнерго и «Сбербанк Капитал» представят правительству предложения о восстановлении объемов поставок нефти АО «Новый Поток» на рынок РФ. Информация об этом опубликована на сайте Кабмина РФ. Соответствующее поручение подписал вице-премьер Дмитрий Козак.

Отмечается, что нефтяники не выполнили соглашение о стабилизации нефтяного рынка, заключенного с правительством. Планируется обязать компанию увеличить на 3% поставки на внутренний рынок по уровню прошлого года. «Новый поток» также обяжут компенсировать недостачу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#политика #кабмин #нефтепродукты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...