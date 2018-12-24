Предложение США купить ЗРК Patriot не повлияет на договор по С-400, заявили в Турции

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в Анкаре.

Калын напомнил, что сделка по российским С-400 уже завершена, первые образцы техники в Турцию прибудут в октябре 2019 года. Предложение американской стороны по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не изменит ничего, потому что Анкара не рассматривает оружие как альтернативу С-400.

Ранее источник в МИД Турции сообщал ТАСС, что Анкара планирует использовать С-400 отдельно от систем НАТО и так, чтобы сохранить «чувствительную информацию» об истребителях США F-35. Белый дом предложил продать Турции Patriot на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что покупка Анкарой американской техники никак не отразится на договоренностях с Москвой.