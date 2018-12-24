Военно-транспортный самолет совершил жесткую посадку в ДРК, пострадали 15 солдат

Жесткая посадка транспортного самолета армии Демократической республики Конго привела к тому, что 15 военнослужащих получили тяжелые ранения.

Об этом в понедельник вечером сообщает агентство France Presse, отмечая, что инцидент произошел с самолетом класса «Ан» в аэропорту города Бени в восточной провинции Северное Киви.

По словам представителя службы безопасности аэропорта лейтенанта Сомве Мулимби, на борту разбившегося транспортника находились 68 человек, включая четырех членов экипажа.

«Никто не погиб, 15 человек тяжело ранены, все военнослужащие армии ДРК», - подчеркнул лейтенант.

Напомним: это уже второй транспортный самолет, который потерпел крушение в Конго за последние дни. 20 декабря вблизи Международного аэропорта Нджили разбился самолет Ан-26 1984 года выпуска. На борту самолета находились 23 человека, включая трех российских пилотов, которые погибли.