Трамп обвинил ФРС в проблемах экономики США

Американский лидер Дональд Трамп считает Федеральную резервную систему единственной причиной проблем в экономической области государства. Политик написал это в твиттере.

В последнее время президент неоднократно критиковал ФРС. В США организация является аналогом российского Центробанка. Недавно ФРС подняла базовую учетную ставку, что может снизить экономический рост в стране.

Трамп считает, что руководство ФРС «не чувствует рынка». Президент сравнил ведомство с сильным гольфистом, который не набирает очков из-за отсутствия чутья.

После повышения ФРС базовой ставки на 2,5%, агентство Bloomberg сообщило, что Трамп размышляет над отставкой председателя службы Джерома Пауэлла. Президент уже не раз критиковал главу ФРС, в частности, за повышение ставки. Американский лидер в одном из интервью понадеялся, что Пауэлл станет противником повышения ставки.