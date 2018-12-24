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19:44   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп обвинил ФРС в проблемах экономики США

Трамп обвинил ФРС в проблемах экономики США

Американский лидер Дональд Трамп считает Федеральную резервную систему единственной причиной проблем в экономической области государства. Политик написал это в твиттере.

В последнее время президент неоднократно критиковал ФРС. В США организация является аналогом российского Центробанка. Недавно ФРС подняла базовую учетную ставку, что может снизить экономический рост в стране.

Трамп считает, что руководство ФРС «не чувствует рынка». Президент сравнил ведомство с сильным гольфистом, который не набирает очков из-за отсутствия чутья.

После повышения ФРС базовой ставки на 2,5%, агентство Bloomberg сообщило, что Трамп размышляет над отставкой председателя службы Джерома Пауэлла. Президент уже не раз критиковал главу ФРС, в частности, за повышение ставки. Американский лидер в одном из интервью понадеялся, что Пауэлл станет противником повышения ставки.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #экономика #трамп

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