Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Визит президент США Дональд Трамп будет планировать на 2019 год, сообщил представитель главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В понедельник, 24 декабря, между политиками состоялся телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.

Президент США согласился и заявил, что приедет в Анкару в 2019 году.

Накануне Трамп инициировал перестановки в Пентагоне, уволив главу ведомства Джеймса Мэттиса. Его место с 1 января следующего года займет замминистра Патрик Шанахан. Причиной для отставки Мэттиса стали разногласия с президентом, в частности, по политике Соединенных Штатов в Сирии.