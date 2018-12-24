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Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

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 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
19:28   24 Декабря 2018
Весь мир

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Визит президент США Дональд Трамп будет планировать на 2019 год, сообщил представитель главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В понедельник, 24 декабря, между политиками состоялся телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.

Президент США согласился и заявил, что приедет в Анкару в 2019 году.

Накануне Трамп инициировал перестановки в Пентагоне, уволив главу ведомства Джеймса Мэттиса. Его место с 1 января следующего года займет замминистра Патрик Шанахан. Причиной для отставки Мэттиса стали разногласия с президентом, в частности, по политике Соединенных Штатов в Сирии.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #турция #эрдоган #трамп

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