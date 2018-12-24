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19:44   24 Декабря 2018
Весь мир

Более десяти палестинцев получили ранения в ходе столкновений на границе сектора Газа

Более десяти палестинцев получили ранения в ходе столкновений на границе сектора Газа

Столкновения палестинцев с израильской армией на границе сектора Газа стали причиной того, что 14 человек получили ранения.

Об этом в понедельник, со ссылкой на пресс-секретаря палестинского Министерства здравоохранения  Ашрафа аль-Кидру, сообщает РИА Новости.

«Четырнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на северной границе сектора Газа», - говорится в сообщении.

Напомним: масштабные протестные акции  палестинцев в рамках «Великого марша возвращения» продолжаются на границе Израиля и сектора Газа с марта текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
#палестина #пострадавшие #граница #столкновения #секторгаза

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