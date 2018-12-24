Более десяти палестинцев получили ранения в ходе столкновений на границе сектора Газа

Столкновения палестинцев с израильской армией на границе сектора Газа стали причиной того, что 14 человек получили ранения.

Об этом в понедельник, со ссылкой на пресс-секретаря палестинского Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру, сообщает РИА Новости.

«Четырнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на северной границе сектора Газа», - говорится в сообщении.

Напомним: масштабные протестные акции палестинцев в рамках «Великого марша возвращения» продолжаются на границе Израиля и сектора Газа с марта текущего года.