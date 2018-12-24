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19:25   24 Декабря 2018
Россия

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

ОБЖ, физкультура, обществознание, искусство, география и технологии — шесть новых предметных концепций, которые утвердило Минпросвещения РФ в рамках единого образовательного пространства. В ведомстве отметили, что сейчас утвердили и реализуют три предметные концепции — математика, русский и литература, историко-культурный стандарт​​​.

Новые предметные концепции обсуждали широкой педагогической и научной общественностью. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник, 24 декабря, поблагодарила руководителей и всех тех, кто поучаствовал в обсуждении и доработке концепций. Всего запланировали утвердить 20 концепций  по учебным предметам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #образование #минпросвещения

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