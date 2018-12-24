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19:24   24 Декабря 2018
Весь мир

Турция планирует сохранить военное присутствие в сирийском Идлибе

Турция планирует сохранить военное присутствие в сирийском Идлибе

Военный контингент Турции останется в сирийской провинции Идлиб для того, чтобы обеспечивать там стабильность и безопасность.

Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, слова которого приводит агентство Anadolu.

Ранее в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обвинил власти Израиля в желании при помощи курдов расчленить Сирию на несколько частей.

Также СМИ сообщали о телефонном разговоре между турецким Лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого была достигнута договоренность о более тесной координации на сирийской территории.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #турция #армия #военноеприсутствие

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