Минобороны не сократит количества призывников до 2025 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские ВС вышли на оптимальный уровень по призыву. Показатель планируют сохранить до 2025 года.

Глава Минобороны пояснил, что необходимо сохранить не только мобилизационный ресурс, но и продолжать подготовку тех, кто обязан выполнить гражданский долг. В 2013 году, напомнил Шойгу, министерство поставило задачу по постепенному сокращению призывников до оптимального числа. Минувшей осенью в ряды ВС РФ были призваны 118 тысяч юношей. В прошлом году в армию призвали на полторы тысячи человек больше.

Растет и количество контрактников, добавил министр. Улучшается уровень их подготовки. Однако полностью переходить на армию, которая «воюет за деньги», не совсем правильно, полагает Шойгу. У Вооруженных сил должны остаться душа и чувство гордости за страну, подчеркнул политик.