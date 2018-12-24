Трамп заявил, что Америка снова стала уважаема в мире

Президент США Дональда Трамп выразил уверенность в том, что Америка вновь пользуется уважением.

Об этом он по обыкновению написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

AMERICA IS RESPECTED AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Ранее Трамп, также через сеть микроблогов, сообщил, что вопреки мнению рада сенаторов, он ценит отношения с союзниками Соединенных Штатов, но не любит, когда кто-нибудь злоупотребляет американской дружбой.