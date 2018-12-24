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 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
19:03   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп заявил, что Америка снова стала уважаема в мире

Трамп заявил, что Америка снова стала уважаема в мире

Президент США Дональда Трамп выразил уверенность в том, что Америка вновь пользуется уважением.

Об этом он по обыкновению написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

 

Ранее Трамп, также через сеть микроблогов, сообщил, что вопреки мнению рада сенаторов, он ценит отношения с союзниками Соединенных Штатов, но не любит, когда кто-нибудь злоупотребляет американской дружбой.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #трамп #америка #уважение

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