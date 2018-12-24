Миронов раскритиковал власти Переславля за проблему детей из Чашниц

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал ситуацию с доставкой в школу детей из деревни Чашницы недопустимой. Местные власти не организовали подъезд школьного автобуса до деревни и предложили матерям сдавать детей в интернат на пятидневку.

«Вопрос необходимо было решать сразу, как только он возник», — подчеркнул Ярославский губернатор.

Миронов призвал власти Переславля не прикрываться отсутствием денег. Если не получается справиться на муниципальном уровне,тогда в оперативном порядке необходимо докладывать курирующим заместителям или губернатору лично.

«Важно работать не на процесс, а на результат», — резюмировал Миронов.

Дорогу к деревне Чашницы отремонтируют в 2019 году. Родителям компенсируют расходы на проезд до школы, решил губернатор.