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 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
18:55   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп заявил, что ценит союзников США, но не любит, когда злоупотребляют дружбой

Трамп заявил, что ценит союзников США, но не любит, когда злоупотребляют дружбой

Президент США Дональд Трамп опроверг мнение сенаторов, считающих, что он не ценит отношения с союзниками, но добавил, что ему не нравится, когда этими отношениями злоупотребляют.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге  Twitter, напомнив там же, что Вашингтон практически содержит за свой счет армии ряда богатых стран, которые со своей стороны пользуются» американскими налогоплательщиками.

«Те немногие сенаторы, которые думают, что мне не нравится или я не ценю союзничество с другими странами, неправы: мне нравятся союзники. … Мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют своей дружбой с Соединенными Штатами, как в сфере военной защиты, так и в торговле», - написал американский лидер.

Ранее в понедельник Трамп в своем микроблоге прокомментировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, отметив, что «Бешенный пес» мог заставить союзников и другие страны выполнять свои обязательства военным выплатам.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #отношения #трамп #вашингтон #союзники

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