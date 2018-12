Трамп заявил, что ценит союзников США, но не любит, когда злоупотребляют дружбой

Президент США Дональд Трамп опроверг мнение сенаторов, считающих, что он не ценит отношения с союзниками, но добавил, что ему не нравится, когда этими отношениями злоупотребляют.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter, напомнив там же, что Вашингтон практически содержит за свой счет армии ряда богатых стран, которые со своей стороны пользуются» американскими налогоплательщиками.

Ранее в понедельник Трамп в своем микроблоге прокомментировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, отметив, что «Бешенный пес» мог заставить союзников и другие страны выполнять свои обязательства военным выплатам.

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade...