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18:38   24 Декабря 2018
Политика

Шойгу: Россия в Арктике обладает самой современной военной инфраструктурой

Шойгу: Россия в Арктике обладает самой современной военной инфраструктурой

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом в понедельник, 24 декабря, выступая на заседании Общественного совета при министерстве.

Министр напомнил, что в Арктике постепенно завершается восстановление российских аэродромов и создание современной инфраструктуры. Шойгу уверен, что ни у одной из стран нет ничего похожего. По его словам, военные объекты устанавливают на островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Врангеля и еще ряде других.

Строятся объекты и на Курилах, добавил министр.

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Автор: Павел Никифоров
#армия #шойгу #арктика

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