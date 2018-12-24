Шойгу: Россия в Арктике обладает самой современной военной инфраструктурой

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом в понедельник, 24 декабря, выступая на заседании Общественного совета при министерстве.

Министр напомнил, что в Арктике постепенно завершается восстановление российских аэродромов и создание современной инфраструктуры. Шойгу уверен, что ни у одной из стран нет ничего похожего. По его словам, военные объекты устанавливают на островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Врангеля и еще ряде других.

Строятся объекты и на Курилах, добавил министр.