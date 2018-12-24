Все желающие смогут пройти в новогоднюю ночь на Красную площадь

Красная площадь будет открыта для посещения москвичами и гостями российской столицы круглые сутки с 31 декабря по 2 января.

Об этом, приводя заявление руководителя московского Департамента безопасности Владимира Черникова, сообщает в понедельник агентство ТАСС.

«В период с 31 декабря с утра до 2 января на Красную площадь будет осуществляться проход всех желающих», - рассказал Черников, в частности.

Также он отметил, что обеспечивать общественный порядок в Москве на протяжении новогодних праздников с 30 декабря до 8 января будут в общей сложности 50 тысяч правоохранителей, из которых 30 тысяч – это полицейские, и боле 20 тысяч - это сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий (ЧОП), а также активисты общественных пунктов охраны порядка и дружинники.