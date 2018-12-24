Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
18:37   24 Декабря 2018
Россия

Все желающие смогут пройти в новогоднюю ночь на Красную площадь

Все желающие смогут пройти в новогоднюю ночь на Красную площадь

Красная площадь будет открыта для посещения москвичами и гостями российской столицы круглые сутки с 31 декабря по 2 января.

Об этом, приводя заявление руководителя московского Департамента безопасности Владимира Черникова, сообщает в понедельник агентство ТАСС.

«В период с 31 декабря с утра до 2 января на Красную площадь будет осуществляться проход всех желающих», - рассказал Черников, в частности.

Также он отметил, что обеспечивать общественный порядок в Москве на протяжении новогодних праздников с 30 декабря до 8 января будут в общей сложности 50 тысяч правоохранителей, из которых 30 тысяч – это полицейские, и боле 20 тысяч  - это сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий (ЧОП), а также активисты общественных пунктов охраны порядка и дружинники.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #безопасность #праздники #новыйгод #краснаяплощадь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...