Васильева доложила о готовности реализовать нацпроект «Образование» 

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник, 24 декабря, в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам доложила о готовности к реализации нацпроекта «Образование». По ее словам, десять федеральных проектов прошли многостороннюю экспертизу и процедуру согласования.

Доработали паспорт национального и федерального проектов. Версии внесут в систему электронного мониторинга — подсистему «Электронного бюджета» министерства финансов, продолжила Васильева. В январе 2019 года министерства просвещения, образования и науки совместно с заинтересованными сторонами приступят к полномасштабной реализации нацпроекта.