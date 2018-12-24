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18:30   24 Декабря 2018
Россия

Васильева доложила о готовности реализовать нацпроект «Образование» 

Васильева доложила о готовности реализовать нацпроект «Образование» 

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник, 24 декабря, в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам доложила о готовности к реализации нацпроекта «Образование». По ее словам, десять федеральных проектов прошли многостороннюю экспертизу и процедуру согласования.

Доработали паспорт национального и федерального проектов. Версии внесут в систему электронного мониторинга — подсистему «Электронного бюджета» министерства финансов, продолжила Васильева. В январе 2019 года министерства просвещения, образования и науки совместно с заинтересованными сторонами приступят к полномасштабной реализации нацпроекта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #образование #васильева

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