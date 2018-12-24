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18:22   24 Декабря 2018
Россия

«Лахта-центр» в Петербурге признан экологичным небоскребом

«Лахта-центр» в Петербурге признан экологичным небоскребом

Представители центра сообщили, что получили соответствующий сертификат. Небоскреб набрал 82 из 100 баллов по системе LEED. Ее разработал американский совет по экологичным зданиям.

Еще на этапе строительства специалист считали, что комплекс займет место на «золотом» уровне. По мере возведения удалось изменить несколько параметров: увеличилось количество велопарковок, улучшилась транспортная доступность и качество внутренней среды. Также отсутствует загрязнение окружающей среды благодаря современным очистным сооружениям.

По нескольким показателям «Лахта-центр» набрал 10 баллов из 10 возможных.

Строительство небоскреба началось в 2012 году и завершилось в октябре текущего. Сейчас обустраиваются деловые и общественные зоны.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #общество #лахта-центр

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