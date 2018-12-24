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18:25   24 Декабря 2018
Россия

Главу мордовской колонии сняли с должности после проверки ФСИН

Главу мордовской колонии сняли с должности после проверки ФСИН

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил в понедельник, что глава Исправительной колонии №14 Юрий Куприянов в республике Мордовия уволен с должности.

По словам Максименко, проведенная в колонии внезапная проверка подтвердила сообщения бывшей заключенной Надежды Толоконниковой о рабском труде, использовавшемся на территории исправительного учреждения.

«Людей заставляли работать с 7 утра до часу ночи каждый день. Обшивались левые заказы, непонятно, какие, от коммерсантов, которые шли потом на продажу», - рассказал Максименко, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

При этом замдиректора ФСИН предположил, что руководство ИК-14 наживалось на рабском труде заключенных, «набивая свои карманы».

Материалы внезапной проверки ФСИН, по словам Максименко, переданы в Следственный комитет РФ.

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Автор: Александр Люблинский
#колония #фсин #мордовия #ик-14 #рабскийтруд

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