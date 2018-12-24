Медведев: Правительство завершило формирование 12 национальных проектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об этом на странице в Facebook.

Политик рассказал, что в ближайшее время начнется «конкретная работа». Каждый министр и вице-премьер должны выезжать в регионы. График поездок подготовят позже.

Также Кабмин РФ внесет 91 показатель национальных проектов в государственный план. Посмотреть данные сможет любой желающий.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о реализации нацпроектов до 2024 года. Курс взят по 12 направлениям социально-экономического развития России. Планируется потратить порядка 25 триллионов рублей.