«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3, где ранее произошел пожар

Компания «Уралкалий» сообщает о возобновлении работ на руднике СКРУ-3 в Соликамске, где в результате пожара два дня назад погибли девять рабочих.

Сообщение о завершении на шахте плана мероприятий по ликвидации аварии и возобновлении работы публиковано на сайте компании.

«Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что тела всех рабочих, погибших в результате пожара на шахте в Соликамске, опознаны.