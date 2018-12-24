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17:59   24 Декабря 2018
Россия

«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3, где ранее произошел пожар

«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3, где ранее произошел пожар

Компания «Уралкалий» сообщает о возобновлении работ на руднике СКРУ-3 в Соликамске, где в результате пожара два дня назад погибли девять рабочих.

Сообщение о завершении на шахте плана мероприятий по ликвидации аварии и возобновлении работы публиковано на сайте компании.

«Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что тела всех рабочих, погибших в результате пожара на шахте в Соликамске, опознаны.

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Автор: Александр Люблинский
#пожар #шахта #рудник #соликамск #работы #уралкалий

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